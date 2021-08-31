شجون الهاجري تتصدّر الترند الخليجي.. “بانوا بانوا” على طريقة سعاد حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مشهد من مسلسل “ملاك الرحمة” للممثلة الكويتية الشابة شجون الهاجري حالة من الجدل والانتقاد بسبب رقصها في المشهد على طريقة الفنانة الراحلة سعاد حسني على أغنية بانوا بانوا” التي قدّمتها في فيلم “شفيقة ومتولي”.

وارتدت الهاجري عباءة تشبه إلى حد كبير تلك التي ظهرت فيها سعاد حسني في الفيلم.

رقص شجون جعلها تتصدر الترند الخليجي، وانتقدها البعض واتهمها بـ”الابتذال”، فيما دافع آخرون عنها معتبرين أنّها لم تقدّم الإغراء أو الابتذال، مذكّرين بأنّ مشاهير “سناب شات” في الكويت هم من قدّموا صورة سيئة عن المرأة الكويتية وليس شجون الهاجري التي أبدعت في أداء الدور وتقديم الانفعالات النفسية والتنقل من الحزن إلى الفرح.