أمل بوشوشة تلفت الأنظار بإطلالة عصرية في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة الجزائرية امل بوشوشة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة جديدة، حيث قامت بتغيير “ستايل” شعرها.

وظهرت امل بوشوشة بأحدث إطلالة لها على موقع “إنستغرام” بالشعر القصير، حيث تخلت عن شعرها الطويل وظهرت بإطلالة عصرية.

الجدير ذكره أن أمل بوشوشة كانت قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة في مسلسل سوري” عن دورها في مسلسل “على صفيح ساخن” وفق تصويت الجمهور في إستفتاء برنامج “إي تي بالعربي”، كما فاز المسلسل بجائزة “أفضل مسلسل سوري” لموسم رمضان 2021.

ومسلسل “على صفيح ساخن” من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة أمل بوشوشة وباسم ياخور وسلوم حداد وميلاد يوسف وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن خليل وتسنيم باشا ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبدالفتاح مزين وبلال مارتيني وشادي الصفدي وسواهم.

وحقّق العمل الدرامي المشّوق نجاحاً جماهيرياً واسعاً عبر العالم العربي، إلى جانب إشادة عدد كبير من أهل الدراما السورية به، أمثال غسان مسعود ومحمد عبدالعزيز وعدنان العودة وفادي قوشقجي وقاسم ملحو وزهير قنوع.