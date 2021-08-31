الصور الأولى لحلا الترك داخل الحرم الجامعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة حلا الترك متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديد لها من داخل الحرم الجامعي بعد فترة من غيابها عن السوشيال ميديا.

وظهرت النجمة البحرينية داخل القاعة وهي تجلس على الكرسي بملابس كاجوال أنيقة، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في الجامعة دون أن تكشف عن الاختصاص الذي اختارته.

وبدت حلا في الصور بغاية الحماس والسعادة وعلقت عليها قائلة: “التواجد في الحرم الجامعي هو شعور رائع”.

وتركز حلا بعد أزمتها مع والدتها منى السابر على ما تنشره على السوشيال ميديا وتحاول مشاركة محبيها بأجدد صورها من مناسبات عديدة، وكانت تحرص في أغلب الاحيان على إلغاء خاصية التعليق على صورها قبل إنتهاء مشكلتها العائلية.