وعد تستعرض رحلتها إلى باريس وتدندن هذه الأغاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرضت الفنانة السعودية وعد رحلتها إلى باريس، من خلال نشر فيديوهات وصور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ودندنت عدة أغانٍ وهي تتجول في باريس.

ومن الأغاني التي تغنت بها أغنيتها العراقية:

أنا بخير بس تعبان بس مهموم بس حاير

أنا بخير بس مأيس من اليوم من باجر

أنا بخير بس تعبان بس مهموم بس حاير

أنا بخير بس مأيس من اليوم من باجر

وأغنية للفنان على عبد الكريم

انت بعيد هناك وآنا المشتقي

الشيب يبكي بمفرقي

شمعة حياتي بتنطفي

مهما يكون عندي شعور بنلتقي

راح الشتاء وجانا شتاء

وانا انتظاري لى متى

واختتمت بأغنية للفنان راشد الماجد

غبت يوم وعذرناك

وبولهنا انتظرناك

يالله ارجع كفاية

ابصراحة فقدناك

يعني ما صاحت إذنك

ما بكى الشوق منك

ما صرخ يوم حزنك

لحظة اللي طريناك

يُذكر أن الفنانة السعودية وعد كشفت مؤخراً عن عمل كانت تقوم بتصويره، ونشرت عبر صفحتها على سناب شات كواليس عمل جديد تحضّر له، لكنها لم تعلن عن تفاصيله، ويجمعها هذا العمل مع الفنان السعودي عبد المحسن النمر، والمخرج محمد دحام الشمري.