حسين فهمي يكشف أسرار مشواره الفني عبر “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لجأ النجم حسين فهمي إلى “القرار الصعب” ودشن رسميا أول حساب له على موقع التيك توك، إضافة إلى حسابات رسمية على انستغرام والفيسبوك وتويتر، لمواجهة مئات الحسابات التي تنتحل شخصيته وتنشر شائعات عنه أو تصريحات على لسانه عن أسرار نجوم الفن في عصره الذهبي غير حقيقية، وبث فهمي مقطع فيديو لتأكيد أن الحسابات الجديدة تحت سيطرته بالفعل، لافتا إلى أنه يسعى لتوثيقها بالعلامة الزرقاء في أقرب وقت.

حسين سبق وأكد ابتعاده عن السوشيال ميديا هربا من أزماتها مفضلا التواجد في العالم الحقيقي كما يقول، ولكنه أكد عبر الفيديو، أنه قرر خوض تجربة التواجد في هذا العالم الافتراضي وتحمل أزماته، من أجل التواصل مع الجمهور خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء حسابات خاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تيك توك، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع جمهوره ويحكي لهم كل ما يخصه، كما يتحدث عن ذكرياته سواء في الفن أو التاريخ.

وأوضح حسين فهمي، أنه ينضم لعالم السوشيال ميديا، بسبب تداول معلومات غير صحيحة عنه من خلال حسابات غير موثقة، واستغلال البعض لاسمه وإنشاء جروبات وهمية.

أشار حسين فهمي إلى أنه كان يعتبر أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، لكنه قرر أن يتحمل مساوئها واضاف: هدخل السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات، واستحمل ما دام قعدت فترة طويلة بعيد وهقرب وهتحمل.

وواصل عبر حسابه بموقع إنستغرام: لدي ذكريات وقصص كثيرة، هحكي فيها معاكم، وأي معلومة هقولها لكم عنها بمنتهى الصراحة والصدق، وهحكي لكم تفكيري كان إيه عن السوشيال ميديا واتغير إزاي، وهنتواصل معاكم بشكل مستمر، وأي حاجة جديدة هبلغ بها هنا، وعندي أفكار كتير عاوز أطرحها على حضراتكم، أرجو إنها تعجبكم.