عمرو يوسف ينفي هذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان عمرو يوسف ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تعرضه للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد المطاردة لمسلسله “وعد الشيطان”.

ويواصل يوسف تصوير أحداث المسلسل، حيث انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده.

تدور أحداث مسلسل «وعد الشيطان» خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض، ويجسد عمرو يوسف شخصية رجل يتحالف مع الشيطان وهو من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

ويعيد هذا المسلسل عمرو يوسف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، حيث قد مسلسل “طايع”، وكان مفترضا العودة بمسلسل “خالد بن الوليد”، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل “الملك” العام الماضي، وتوقف المشروع أيضاً.