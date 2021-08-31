حقيقة وفاة ياسمين عبدالعزيز في سويسرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري وائل عبدالعزيز، حقيقة وفاة شقيقته ياسمين عبدالعزيز بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات سويسرا.

وهاجم وائل عبدالعزيز مروجي هذه الشائعات وقال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان".



وفي خطوة مفاجئة، قام وائل عبدالعزيز بحذف المنشور، ووضع بدلا منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبدالعزيز قبل تفاقم وضعها الصحي وتقول فيها: "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز نقلت إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة متجهة إلى جنيف لاستكمال العلاج في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات الجراحة التي خضعت لها في يوليو/ تموز الماضي.

وأكد زوجها الفنان أحمد العوضي تعرض زوجته الممثلة ياسمين عبدالعزيز، بالفعل، إلى إهمال طبي، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القانون المصري لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأنٍّ في هذا القرار حالياً، لانشغاله بحالتها الصحية.



