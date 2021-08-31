شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Free Guy يتصدر إيرادات السينما الصينية في أول أسبوع طرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح فيلم Free Guy بـ 23.8 مليون دولار في دور العرض الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لبيانات من Artisan Gateway، وهوما يمثل عائدًا مميز لأفلام هوليوود، مع استمرار، الفيلم بالسينمات هناك، وهوما يعتبرأكبرسوق سينمائي في العالم.



Free Guy

وفيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدورحول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.