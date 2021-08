شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أعمال تناولت حياة الأميرة ديانا فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن اليوم الثلاثاء مع ذكرى رحيل الأميرة ديانا التي رحلت عن عالمنا فى الـ 31 من أغسطس عام 1997 تاركة وراءها حالة كبيرة من الحزن والصدمة لمحبيها وقاعدتها الجماهيرية العريضة التي ارتبطت بها طوال فترة حياتها، بعدما ارتبطت في أذهان الكثيرون بالوجه الملائكى الذى يدعم الفقراء حول العالم، ممن لم يتخيلوا أن تكون نهايتها مأساوية بهذا الشكل عقب حادث سيارة توفت على أثره مباشرة.



الاميرة ديانا

حياة الأميرة ديانا ظلت درامية بصورة كبيرة، بعدما صارت السيدة الوحيدة التي رفضت البقاء داخل أسواء البيت الملكي ببريطانيا وتمردت على العائلة المالكة، حتى انفصلت عن الأميرة تشارلز، مما جعل قصة حياتها تستقطب صناع السينما العالمية ممن أفردوا لها مساحات بأعمال عديدة تطرقت إلى حياتها مثلما يظهر خلال التقرير التالى الذى نسلط فيه الضوء على أبرز الأعمال التي تناولت سيرة حياة الأميرة ديانا.

Diana

فيلم من إنتاج عام 2013، ومن بطولة ناعومي واتس وإخراج أوليفر هرشبيجل، يرصد العمال حياة الأميرة بعد طلاقها من الأمير تشارلز، كما يصف الفيلم علاقتها بجراح قلب معروف، كما يتطرق لعلاقتها بدودي الفايد وحتى الحادث المأسوي الذي أودى بحياتها.



ديانا

Diana: Last Days of a Princess

فيلم من إنتاج عام 2007، يرصد من خلاله اللقاءات والتسجيلات الأيام الأخيرة في حياة أميرة القلوب، وجسدت دورها في الفيلم الممثلة جينيفيف أورايلي.

The Murder of Princess Diana



إنتاج عام 2007، وتدور أحداث الفيلم حول صحفية أمريكية تدعى جنيفر موريسون، تبحث وراء حادث السيارة المأساوي، الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ورفيقها دودي الفايد، وسائقهما في نفق بباريس، وجسدت دور الأميرة ديانا ناتالي بروكر، ومن إخراج جون ستريكلاند.



الاميرة ديانا

Diana: Her True Story



صدر الفيلم عام 1993، وكانت آنذاك تعيش الأميرة ديانا حياة غير سعيدة ومضطربة مع الأمير تشارلز، ولم يكن قد وقع الطلاق بعد، وقدمت دور الأميرة ديانا الممثلة سيرينا سكوت توماس.

The Royal Romance of Charles and Diana



إنتاج عام 1982 أي بعد زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز بعام واحد فقط، وتدور قصته عن فترة الحب والارتباط الرسمي بينهما، قبل تدهور الزواج، وجسدت دور الأمير ديانا الممثلة كاثرين أوسكنبيرج.