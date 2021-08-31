"التطعيم واجب علينا".. انتصار تتلقى لقاح فيروس كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة انتصار، عن تلقيها لقاح فيروس كورونا.

ونشرت انتصار صورة لها وهي تتلقى اللقاح عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "التطعيم واجب علينا.. هيا بينا إلى التطعيم.. فيروس كورونا علمت العالم الويل.. سبحان الله.. سبحانك إني كنت من الظالمين.. لا إله إلا الله محمد رسول الله".

أضافت: "أنا عملت كل الاحتياطات اللازمة.. نظارة ولبست وإيشارب وربطت وحزام وشمرت أكمامي واستعنت بالله وتوكلت عليه واتطعمت.. برافو".

ومن جانب آخر؛ تشارك انتصار في مسلسل "الوضع مستقر"، والذي من المنتظر عرضه عبر شبكة "osn"، بدءًا من يوم 5 سبتمبر المقبل، مع النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، ولأول مرة إنجي كيوان، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت، وﺇﺧﺮاﺝ وائل فرج.