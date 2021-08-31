رسالة ميرهان حسين لأشرف عبدالباقي بعد انتهاء عرض "شمسية وأربع كراسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة للفنان أشرف عبد الباقي ولنجوم مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، بعد انتهاء عرضها في الساحل الشمالي.

ونشرت ميرهان، مقطع فيديو من كواليس عرض المسرحية خلال الفترة الماضية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرًا لكل الناس اللي شرفونا بحضورهم، ونتمنى تكون المسرحية عجبتكم، وشكرًا لأستاذي الجميل أشرف عبدالباقي على التجربة الجميلة العظيمة دي، وشكرًا لكل زمايلي في المسرحية، اتبسطت جدًا جدا بالشغل معاكم وضحكت من قلبي.. شكرًا".

وبدأ فريق عمل مسرحية "شمسية وأربع كراسي" أول عرض يوم الخميس 5 أغسطس، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وعُرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالساحل الشمالي.

المسرحية بطولة النجوم: أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.