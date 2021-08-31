خاص| جو طراد: "ع الحلوة والمرة" كوكتيل حلو.. ومقارنة النسخة العربي بالأجنبي "تضايق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان اللبناني جو طراد، إن أكثر ما جذبه في مسلسل "ع الحلوة والمرة"، أنه سيتعاون من خلاله مع عدد كبير من الفنانين وصفهم بالجمال، وبأنهم مهضومين.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحمست عندما عرفت من سيشاركون في المسلسل، لأن هذا الأمر يعني لي الكثير، نحن سنقضي وقتا طويلا معًا، مثلما حدث في (عروس بيروت)، فمفيد للممثل إذا كانت العلاقة حلوة مع كل الفريق"، لافتًا إلى أن المسلسل أيضًا نال إعجابه، وأن قصته سريعة وحلوة ورومانسية وكوميدية، "كوكتيل حلو لكل الأشخاص هذا نوع كتير حلو".

وأشار أن تكرار التعاون مع شركة الإنتاج MBC، التي قدم معها "عروس بيروت" شجعه على الموافقة والانضمام لـ"ع الحلوة والمرة"، موضحًا "الشركة عرفت العوامل التي ستساهم في نجاح العمل، بعد تجربتها في (عروس بيروت)، واختيارها للمسلسل جاء بعد دراسته بشكل جيد".

وردًا على سؤال "الخليج 365"، ماذا يفعل إذا تعرض لنفس الموقف الذي يقدمه المسلسل، وهو ظهور حبيب سابق في وقت فارق بحياتها كالزواج، هل سيفكر في الماضي أم يختار المستقبل؟، أجاب جو: "أنا باخدهم الاتنين عشان ميزعلوش باخد الماضي والمستقبل والحاضر، معي مستقبل والتاريخ ويبقوا مع بعض".

وأشار جو إلى أن مع مرور الوقت، لن يتكرر الحديث عن أيهما أفضل: الأعمال الأصلية، أم المأخوذة من نسخ أجنبية أو تركية كما في حالة "ع الحلوة والمرة"، المأخوذ عن المسلسل التركي "في السراء والضراء": بعد عام أو اثنين الصحافة ستتوقف عن طرح السؤال والأمر سيكون بكثرة وطبيعي.

وعن المقارنة التي يجريها البعض بين النسخة الأجنبية والعربية، قال جو "هي المقارنة صراحة بتضايق أول ما بلشنا (عروس بيروت) كان فيه كتير انتقادات زي انتوا بتعملوا إيه، وكان البعض بيقول الأتراك أحسن والجودة أحسن، لانهم مش متعودين اخدوا وقت ونفس الجمهور اللي انتقد حبنا".

وأضاف "أنا وظافر في الأول كنا خايفين وكان فيه انتقادات سلبية بعدين تعودوا وعرفوا وشافوا وبطلوا يقارنوا، فيه البعض لسه بيقارن، لكن أنا شايف إننا بنعطي الجمهور شيء جديد بالطريقة العربية، مضمون مختلف مش بيضل مية في المية نفسه نفس القصة بس شخصيات وعوامل جديدة بتفوت على الخط، بعروس بيروت كان فيه كلام سلبي كتير تحول لإيجابي، والجمهور صار يطالب بأجزاء جديدة".

بدأ عرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" اعتباراً من الأحد 29 أغسطس، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داوود، أحمد الأحمد وآخرين.