بشروط غريبة.. يوفنتوس يتعاقد مع بديل رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

استهل نادي يوفنتوس الإيطالي آخر أيام الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع بديل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان يوفنتوس قد أعلن، رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو قابلة للدفع على 5 سنوات، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت لاحق من نفس اليوم تعاقده مع المهاجم الإيطالي مويس كين، قادما من إيفرتون الإنجليزي.

التعاقد مع مويس كين جاء بشروط غريبة، حيث سينضم المهاجم الإيطالي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مقابل 7 ملايين يورو.

وسيدفع النادي 3 ملايين يورو في الموسم الأول من الإعارة، على أن يدفع 4 ملايين في الموسم الثاني.

العقد اشتمل على بند بإلزامية الشراء مقابل 28 مليون يورو، قابلة للدفع على 3 سنوات، بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات.

وسيكون مويس كين هو بديل كريستيانو رونالدو في خط الهجوم، بعد رحيل اللاعب البرتغالي بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي.

يُذكر أن كين سبق له اللعب لصالح يوفنتوس، قبل الانتقال إلى إيفرتون في صيف 2019، ومنه إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.