صورة جريئة لنيكول سابا.. ما جديدها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة جريئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شوّقت فيها جمهورها لجديدها ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي وتخبأ جسدها بمخدة وبدت وكأنها عارية تماماً من خلفها وأرفقتها بعبارة “قريباً” باللغة الإنجليزية.

وكانت دعت نيكول بالرحمة لضحايا عكار اثر الإنفجار الذي حصل، وبالشفاء العاجل للجرحى، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “الرحمة لضحايا عكار والشفاء العاجل لجميع الجرحى، يا رب خلّص شعبك من هالذلّ يلّي عم بعيشو، عكار منكوبة “.

على صعيد آخر نشرت نيكول سابا مؤخرا صورة لها وهي تتلقى لقاح فيروس كورونا، وأشارت من خلالها الى انها غير مقتنعة بذلك لكنها مضطرة.

وعلّقت نيكول على الصورة عبر صفحتها الخاصة: “مش مقتنعة بس للاسف مضطرّة. وإتكالنا على الربّ وحده”.