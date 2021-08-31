حملة ضد ناجي الأسطا: كفى مزايدات طفح الكيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف الفنان اللبناني ناجي الأسطا عن حملة ممنهجة تقام ضدّه وعائلته. وأصدر الأسطا بياناً أعلن فيه لجوؤه إلى بسبب حملة مؤذية ضده، بحسب قوله، تطاله وعائلته بأسوأ الشتائم.

وجاء في البيان: “لمن يهمه الأمر..

أنا ناجي الأسطا. ابن عائلة محترمة وإبن كنيسة تربيت على احترام الآخرين، والتعبير عن رأيي بدون الإساءة للناس ولكراماتهم. عشت على هذه الأخلاق وسأبقى.

لكني أتعرض منذ 10 أيام لحملة مؤذية تطالني بأسوأ الشتائم وتطال عائلتي وأهلي بدون محاولة مناقشتي حتى أو سؤالي أو الاستفسار عن وجهة نظري.

أعرف من يقود هذه الحملات. وسأتوجه للقضاء لأدّعي على كل شخص تطاول عليّ وعلى أهلي وعائلتي بشتيمة أو إساءة أو تهديد، وكله موثق لديّ في التعليقات أو في الرسائل الخاصة على هاتفي ووسائل التواصل الاجتماعي.

سأرد بالشتيمة على كل من يقلل أدباً ويشتمني.. وسأناقش باحترام كل من يناقشني باحترام.

أنا فنان لبنانيّ أغني لكل الناس ولست قاضياً حتى أحاكم أحداً. كل الاحترام لأهالي الشهداء وأنا أول المطالبين بالعدالة وإحقاق الحق في قضية المرفأ. كنت وسأبقى. كفى مزايدة ومتاجرة بدم من سقطوا في انفجار بيروت الذي دمّرنا جميعاً.

طفح الكيل من الإساءة وتقليل الادب. حدثوني في السياسة لأحدثكم فيها، لكن لا تحملوني مسؤولية ما يحصل في البلد، وتنتهكوا حرمة أهلي وعائلتي لأني لن أسكت. وسأعامِل بمثل ما أعامَل”.