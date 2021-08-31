شاهد.. نسرين طافش وابنة اختها تشعلان انستغرام برقصة “هيب هوب”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 09:57 صباحاً - شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش متابعيها على حسابها على احد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها برفقة إبن أختها، وهما ترقصان رقصة “Hip Hop” على إحدى الأغنيات الأجنبية،

وظهرت نسرين طافش مرتدية بنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق هي الأخرى، مع تي شيرت قصير كشف بطنها.

وعلقت نسرين علي الفيديو كاتبة: “اجعل المتعة والمرح من أولى أولوياتك.. بنت أختي الجميلة مدربة رقص هيب هوب محترفة وموجهة اجتماعية.. شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة وحب الخير ومساعدة الآخرين”،

وحاز الفيديو على إعجاب آلاف المتابعين حيث جاءت التعليقات معبرة عن ذلك.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في موسم رمضان من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج. وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.