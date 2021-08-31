التحقيق مع مي حلمي.. ومصير برنامجها في يد نقابة الإعلاميين المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عبير الشيخ رئيس مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم" المصرية إجراء تحقيق مع المذيعة المصرية مي حلمي.

جاء ذلك حول تعاملها بشكل غير لائق مع نجم نادي الزمالك السابق أحمد صالح، أثناء استضافتها له في برنامج "الحكم".



ونفت عبير الشيخ في مداخلة تليفونية مع برنامج "MBC Trending" ما تردد حول سفر المذيعة خارج مصر قائلة: "مي حلمي لم تغادر مصر بعكس ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرت إلى مقر قناة الحدث اليوم للخضوع للتحقيق بعد وقفها عن العمل".

وأوضحت عبير الشيخ أن القناة أرسلت نتيجة التحقيقات إلى نقابة الإعلاميين في مصر، وتنتظر ما ستسفر عنه باقي التحقيقات مع مي حلمي.





وأكدت رئيس مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم" أن قرار وقف مي حلمي وبرنامج "الحكم" صدر فور انتهاء فقرة أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، مشيرة إلى أن المسؤولين بالقناة حرصوا على مقابلة "صالح" قبل مغادرته لمقر القناة والاعتذار له في جلسة استمرت حتى الفجر.

وأضافت "الشيخ" أن القناة حرصت على الاعتذار بشكل علني إلى أحمد صالح بعد استضافته عبر الهاتف في اليوم التالي في برنامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد علي، وأجرى مالك القناة مداخلة هاتفية معه للتأكيد على رفض ما حدث أثناء مقابلته مع مي حلمي.

وأشارت عبير الشيخ إلى أن القرار النهائي فيما يتعلق بمصير مي حلمي وبرنامج "الحكم" ستحسمه نقابة الإعلاميين في مصر.