تفاصيل إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ.. قطعة ديكور سقطت على رأسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الفنانة المصرية نهال عنبر لحادث، أثناء مشاركتها في مسرحية "زقاق المدق" في محافظة الإسكندرية.

وسقطت قطعة ديكور على رأس نهال عنبر وتم نقلها للمستشفى لإسعافها والاطمئنان على حالتها الصحية.

ونشر المخرج عادل عبده، صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وبجانبها الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين والفنان محسن محيي الدين والمخرج عادل عبده، الذين حرصوا على التواجد في المستشفى من أجل الاطمئنان على صحتها.





وكتب عادل في تعليقه على الصورة قائلا: "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء، فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، فقد وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم، ادعوا لها بالشفاء العاجل".

يذكر أن مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي.