انطلاق فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى فى دورته الـ 78.. غدا

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى في دورته الـ 78 في الفترة من غدٍ الأربعاء 1 إلى 11 سبتمبر الجارى، وسط جائحة كورونا، والتخوفات من متحول دلتا الذي ينتشر بشكل كبير.

واختار مهرجان فينسيا السينمائي عرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.

فيما أعلن المهرجان عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.

الفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبود، وتجسد دور فتاة فلسطينية هى نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن، ويقوم بدور والدها فى الفيلم الممث على سليمان ووالدتها هى صبا مبارك والفيلم من إخراج محمد دياب، وتمثل باللهجة الأردنية الفلسطينية.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.