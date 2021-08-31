هنا الزاهد توجه رسالة لأحمد فهمي من على شاطئ البحر.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة لها على شاطئ البحر.

ونشرت هنا، الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس البحر على الشاطئ.

ووجهت هنا رسالة لزوجها الفنان أحمد فهمي، قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ورد عليها قائلا: "خلي الساحل ينفعك بقى".

وعرض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".