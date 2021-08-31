شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون دولار لـ Don't Breathe 2 بعد طرحه بـ 17 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Don't Breathe 2، إيرادات وصلت إلى 35 مليونًا و279 ألف دولار منذ طرحه بدورالعرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13أغسطس الجارى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و622 ألف دولار فى العرض الافتتاحى بـ 3005 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 24 مليونًا و579 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و10 ملايين و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم الرعب Don't Breathe 2، حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، مما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.