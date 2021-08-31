نرمين الفقي تتألق بالأسود في أحدث ظهور (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها في أحدث ظهور.

وظهرت نرمين في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مرتدية فستانا أنيقا باللون الأسود.

وتلقت نرمين العديد من التعليقات على الصورة التي نالت إعجاب متابعيها.

ومن ناحية أخرى، شاركت نرمين الفقي في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

كما شاركت في مسلسل "ضل راجل" مع النجوم: ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبدالمغني، محمد عادل، وإيهاب فهمي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح وﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح.