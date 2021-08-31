محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته: ” كل سنة وإنتي الحُب كله ”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 05:42 صباحاً - حرص الفنان المصري محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته نسرين عبد الفتاح وذلك عبر رسالة وجهها لها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان صورة جمعته بزوجته وابنيهما كنز عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها كاتبا: “٣٠ أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي و مراتي وأم أولادي .. كل سنة وإنتي الحُب كله

”.

ثم ختم بالتنويه الى ان الصورة قديمة حيث كتب “ملحوظة الصورة من عيد ميلاد بنتي #كنز الشهر اللي فات”.

يذكر ان نسرين عبد الفتاح كانت قد فجعت بوفاة والدتها، منذ ايام قليلة، وكان قد نعاها رمضان ونشر صورة تجمعه بزوجته ووالدتها من حفل زفافه عبر “إنستجرام”، وعلق: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدة زوجتي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.. العزاء الأحد بعد صلاة المغرب”.

يذكر ان محمد رمضان يواصل اثارة الجدل عبر سلسلة من الازمات كان اخرها ، في الساعات الماضية، تصريح له عن فنانات لبنان وعدم رغبته في مشاركتهن دويتو غنائي وما تبعه من ردود من بعض الفنانين اللبنانيين.