شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم الثلاثاء 31 أغسطس المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل باب المشاركة في دورته الرابعة عشرة بعد أن تلقي طلبات المشاركة بداية من الشهر الجاري وقد تقدم الكثير من الفرق المسرحية والعروض للتنافس في الدورة المقبلة.

كان قد اختار المهرجان القومي للمسرح المصري "الكاتب المسرحي" عنوانًا لدورته الرابعة عشرة التي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل ، وطرح المهرجان أفيش يظهر فيه الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسًا على كرسي مع وجود هرمين يسار ويمين الكاتب وهنا دلالة أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث لتأكيد أهميته كعنصر أساسي في العمل المسرحي.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت قد أعلنت مؤخرا عن تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبد العزيز"، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.