شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار إضافية لفيلم The Suicide Squad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأكشن والإثارةThe Suicide Squad ، بـ حوالى 3 ملايين دولار فى عطلة نهاية الأسبوع، لتصل إجمال الإيرادات إلى 144 مليونًا و879 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 6 أغسطس الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 52 مليونًا و779 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و92 مليونًا و100 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.