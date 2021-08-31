شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم سيئ لـ فيلم هيو جاكمان الجديد Reminiscence منذ طرحه يوم 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم هيو جاكمان الجديد Reminiscence، على تقييم ضعيف، وصل إلى 37% من قبل 156 ناقدًا عالميا، و41% من قبل أكثر من 500 مشاهد وذلك من خلال موقع Rotten Tomatoes.



Reminiscence

وكان قد طرح فيلم Reminiscence، في 20 أغسطس الجارى، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا، وحقق مليون و 950 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد Reminiscence، إلى مجموعة كبيرة من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

ويدور فيلم Reminiscence في إطار دراما ورومانسية وخيال علمى، حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.

فيلم Reminiscence، من بطولة كل من ريبيكا فيرجسون، ثانديوي نيوتن، ناتالي مارتينيز، هيو جاكمان، أنجيلا سرافيان، كليف كورتيس، بريت كولين، دانيال وو، تيري ويبل، توماس فرانسيس مورفي، ومن إخراج وكتابة ليزا جوي.