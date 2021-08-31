شكرا لقرائتكم خبر عن Ghosted .. فيلم جديد يجمع كريس إيفانز وسكارليت جوهانسون بعد أفلام مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير للمواقع الأجنبية عن إمكانية اجتماع كريس ايفانز وسكارليت جوهانسون في فيلم جديد للمرة الأولى منذ اشتراكهم في سلسلة أفلام مارفل، مثلما ذكر موقع الديلى ميل الذى أكد على أن الفيلم الجديد سيكون من إنتاج إحدى المنصات الشهيرة ويحمل اسم Ghosted.

من ناحية أخرى احتفل الممثل العالمي كريس إيفانز بعيد ميلاده الـ41 فى يونيو الماضى، وذلك بعدما تمكن الممثل الأمريكي من وضع اسمه بين أبرز نجوم هوليود، بمجموعة من الأفلام الشهيرة مثل كابتن أمريكا وSnowpiercer بالإضافة إلى فيلم Knives Out.



سكارليت جوهانسون وكريس ايفانز

على جانب آخر يستعد النجم كريس إيفانز لتصوير فيلم آخر هو فيلم "The Gray Man" الذى يعتبر بمثابة التعاون الثانى بين كل من كريس ايفانز وانا دى ارماس بعدما نجحا الأثنان معا في فيلم Knives Out حينما شاركا مع نجم جيمس بوند دانيال كريج، وحقق العمل إيرادات مرتفعة، وفي وقت سابق.

وقد انضمت الممثلة الكوبية إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، فيما ذكرت تقارير أجنبية أن هذا العمل السينمائي من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.