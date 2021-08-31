شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرب جمهور القلعة فى حفل الختام ويشعل المسرح بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى النجم مدحت صالح فى حفله على مسرح محكى القلعة فى ختام الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان، بنخبة مختارة من أجمل أغانيه، منها: "حبيبى يا عاشق، زى المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، كوكب تانى، وعدى، 3 سلامات".

وبدأ النجم مدحت صالح حفله على مسرح محكى القلعة بأغنية "زى ماهى حبها" وسط تصفيق حار من الجمهور.

وقال مدحت صالح: بحبكم جدا يا أحلى جمهور ويا رب نقضى أمسية رائعة وهنغنى كل الأغانى سوا، ثم غنى مدحت أغنية جديدة "مين اللى يتكلم" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على".

ثم مازح النجم مدحت صالح، الجمهور فى حفله وقال لهم: "بحبكم أكتر ما هانى شاكر بيحبكم"، ثم أشعل المسرح بغنائه أغنية " زى المليونيرات" وتفاعل معه الجمهور بحماس و تصفيق حار .

والدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.