45 صورة من حفل نسمة عبدالعزيز في ختام محكي القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، في الثامنة من مساء يوم الاثنين 30 أغسطس، حفلا غنائيا في ختام فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكى.

وقدّمت نسمة حفلا يتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها: "شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح".

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.