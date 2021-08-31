داليا البحيري مع ابنتها وهالة صدقي بـ"البرنيطة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد صورة له، خلال ممارسته الرياضة اليومية، وذلك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة تجمعها بابنتها قسمت، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع :"إنستجرام".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج كامل، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

رامي جمال وزوجته

نشر المطرب رامي جمال صورة تجمعه بزوجته ناريمان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

مي حريري

نشرت المطربة اللبنانية مي حريري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من أحدث ظهور لها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس صيفية.

نور دياب

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها.