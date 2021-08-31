شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يمازح جمهور القلعة: بحبكم أكتر ما هانى شاكر بيحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم مدحت صالح الجمهور في حفله على مسرح محكى القلعة في ختام الدورة الـ29 من المهرجان، وقال: بحبكم أكتر ما هانى شاكر بيحبكم، ثم أشعل المسرح بغنائه أغنية "زى المليونيرات" وتفاعل معه الجمهور بحماس وتصفيق حار.

وقال مدحت صالح فى بداية الحفل: بحبكم جدا يا أحلى جمهور ويا رب نقضى أمسية رائعة وهنغنى كل الأغانى سوا، وبعد ذلك غنى مدحت أغنية جديدة "مين اللى يتكلم" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.