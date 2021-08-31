شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يبدأ حفله فى القلعة بأغنية "زى ماهى حبها" ويعلق: بحبكم يا أحلى جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم مدحت صالح حفله على مسرح محكى القلعة في ختام الدورة 29 من المهرجان بأغنية "زى ماهى حبها".. وسط تصفيق حار من الجمهور.

وقال مدحت صالح: بحبكم جدا يا أحلى جمهور، ويا رب نقضى أمسية رائعة، وهنغنى كل الأغانى سوا، ثم غنى مدحت أغنية جديدة بعنوان "مين اللى يتكلم" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.