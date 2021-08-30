الموت يفجع الفنانة ” شريهان “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 11:58 مساءً - أعلنت الفنانة ” شريهان ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة المخرج ” كريم ضياء الدين ” والد أبناء شقيقتها الوسطى ” هويدا ” .

فكتبت شريهان في تغريدتها : ” (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم .. انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أبناء أختي الوسطى هويدا الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين ” .

وتابعت : ” أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر ، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

يذكر أن المخرج كريم ضياء الدين الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ال 75 عاما قدم عدد من الأفلام الشهيرة منها : ” إسماعيلية رايح جاي ” و ” أبو الدهب ” و ” الاخطبوط ” و ” بالعربي سندريلا ” وغيرها .