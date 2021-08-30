هيفاء وهبي حديث السوشيل ميديا.. إطلالة جديدة تفيض جمالًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نشاطاً فنياً كبيراً، حيث أحيت سلسلة من الحفلات الناجحة في مصر وتحديدًا في الساحل الشمالي.

على هامش الحفلات، أحيت هيفاء أيضاً حفل زفاف في فندق الماسة، في مدينة نصر بالقاهرة، حيث خطفت “وهبي” الأنظار بفستان طويل مُبهر حمل توقيع مصمم الازياء ميخائيل شمعون.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

على صعيد آخر، تواصل هيفاء وهبي حصد نجاح أغنيتها الجديدة “لو كنت” مع أكرم حسني، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 30 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحه على موقع “يوتيوب”.

أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.