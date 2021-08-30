وائل جسار في صورة جديدة برفقة عائلته: “أحبائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان اللبناني وائل جسار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” صورة تجمعه بعائلته حيث ظهرت في الصورة كل من زوجته ميراي، وإبنه وائل جونيور وابنته ماريلين.

وعلّق وائل على الصورة : ” أحبائي ” .

ونالت الصورة إعجاب متابعي وائل وتمنوا له و لعائلته الخير و الصحة و السعادة .

يشار إلى أن وائل تجمعه علاقة مميزة بعائلته وبزوجته ميراي التي عاش معها قصة حب مميزة حيث يحرص وائل على نشر صور لعائلته في المناسبات المميزة.

وكان وائل قد نشر قبل فترة صورة لعائلته خلال احتفالهم بيوم ميلاد ابنه حيث تمنى له العمر الطويل وكتب: “حبيب قلبي يا روحي انت ان شاءالله بينعاد عليك مية سنة “.

من جهة أخرى و على الصعيد الفني كان وائل جسار قد احيا حفلا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات صيف الشرقية برفقة الفنانة المصري أنغام و حقق الحفل نجاحاً كبيراً .

وكان وائل قد عبر في تصريح سابق لـ ” سيدتي ” عن سعادته الكبيرة بالحفل الذي احياه في الشرقية ومحبة الجمهور السعودي التي لمسها و أكد وائل أنه في حال إتقانه للّهجة سيكون سعيداً وفخوراً بأدائه لهذا النوع من الأغنية.