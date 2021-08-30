بعد صدوره على السوشيل ميديا.. كانييه ويست يتهم شركة الإنتاج بطرح ألبومه دون إذنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد شهور وشهور من الانتظار والإعلان عنه لأول مرة في يوليو 2020، حصل عشاق “كانييه ويست” على ألبومه الأخير “Donda” صباح الأحد، حيث تم إصدار الألبوم أخيرًا على خدمات البث ووسائل التواصل الإجتماعي يوم الأحد.

وقد كشف موقع “Daily Mail” أن “بو ثيام” مدير أعمال المغني “كانييه ويست” أكد الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث نشر لقطة لواحدة من أغاني الألبوم إلى جانب التسمية التوضيحية: “الاستماع الآن لـDonda”. ولهذا الخبر، اندفع المعجبون إلى تويتر في أعقاب صدوره ليعلنوا أنه واحد من أعظم القطع الفنية في كل العصور.

وقد تضمن الألبوم أداء لفنانين بجانب “كانييه ويست” الفنانون بما في ذلك “ذا ويكند”، “جاى-زد”، يونج ثاج”، “ترافيس سكوت” و”كيد كودي”.

ويتكون الألبوم من من 27 مسارًا مدته 108 دقيقة، وهو متاح للبث على الخدمات بما في ذلك Apple Music و Spotify و Tidal.

وفي أعقاب هذا النجاح الكبير لإصدار الألبوم، كشف “كانييه” أن إصدار الألبوم لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك.

في منشور على إنستغرام، زعم “ويست” أن شركة الإنتاج أصدرت الألبوم دون إخباره. كتب ويست: “أصدرت شركة يونيفرسال ألبومي بدون موافقي وحظروا Jail 2 من الوجود في الألبوم”.

ولم يرد ممثلو شركة يونيفرسال على إدعاءات مغني الراب، بينما أفادت تقارير من موقع Variety أن مصادر في يونيفرسال وصفت مزاعم “ويست” بأنها غير معقولة.

جاء ألبوم Donda على اسم والدة “كانييه” الراحلة “دوندا ويست” التي توفيت في عام 2007 عن عمر يناهز 58 عامًا – بعد ثلاثة حفلات استماع رفيعة المستوى عقدت في يوليو وأغسطس، حيث تم منح الآلاف من المعجبين في أتلانتا وشيكاغو الاستماع المبكر إلى نسخ السجل.

وكان “ويست” قد أعلن في الأصل عن إصدار Donda لأول مرة في عام 2020، وكان قد أطلق عليه اسم Donda: With Child، حيث من المقرر في الأصل أن يتم طرحه في الصيف الماضي، لكن قام “ويست” بتأخير إطلاقه عدة مرات من 23 يوليو 2021 إلى 7 أغسطس، حتى تم طرحه أمس.