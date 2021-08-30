شكران مرتجى تحتفل بميلاد صانع فرصتها الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفلت النجمة السورية شكران مرتجى بعيد ميلاد المخرج السوري القدير هيثم حقي و قالت أنه صانع فرحتها الأولى.

ونشرت شكران عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” صورة تجمع عدد من صناع مسلسل ” الثريا ” الذي شاركت به شكران في بداياتها و علّقت على الصورة : ” هيثم حقي…أستاذي وصانع فرصتي الأولى .. وفرص الكثيرين .. يا أستاذ الأستاذه .. كان العمل تحت إدارتك بمثابة شهادة تخرج أخرى ووسام إعتراف بموهبتنا كل عام وأنت بخير وعقبال مليون سنة .. تلميذتك شكران مرتجى “.

وأضافت شكران في شرح الصورة وقالت أنها : “من (مسلسل الثريا/حلب) أصحاب الفضل الحقيقيين لا ننساهم كثير من الأساتذه في الصورة “.

ونالت الصورة إعجاب متابعي شكران وأصدقائها وتمنوا للمخرج القدير الصحة والسعادة ولشكران الصحة والتألق.

من جهة أخرى و على الصعيد الفني كانت شكران قد أنهت قبل وقت قصير تصوير مشاهدها ببطولة الموسم الثاني من مسلسل ” الكندوش ” من تأليف حسام تأليف حسام تحسين بيك و إخراج سمير حسين.