تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيتم تكريم الراحلين البارزين الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز من قبل المهرجان القومي للمسرح في دورته القادمة التي تحمل فعالياتها رقم 14، وذلك عرفاناً بما قدما للمسرح المصري والعربي.

وقد أعلن الفنان يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصريـ في دورته الرابعة عشر التي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) حتى 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، تكريم اسم النجمين الراحلين «سمير غانم» و«دلال عبد العزيز»، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الجاري.

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان، إنّ «تكريم الفنانين الراحلين في الدورة المقبلة جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، إذ إن تكريم سمير غانم بالتحديد كان مقرراً ومحسوماً مع نهاية الدورة الماضية بسبب بَصَمَاتِه المُهمة في المسرح الكوميدي، ولكن القدر منع تكريمه حياً». وأضاف إسماعيل: «أما الراحلة دلال عبد العزيز فلها إسهاماتها المعروفة في مسرحي القطاع العام والخاص»، ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين.

ويعتبر النجم الراحل سمير غانم واحداً من أهم نجوم المسرح المصري والعربي، إذ يمتلك حضوراً قوياً وخِفّة ظل وقدرة كبيرة على فن الارتجال في المسرح.

ومن أشهر مسرحيات سمير غانم: «بهلول في إسطنبول، وموسيقى في الحي الهادي، ومراتي زعيمة عصابة، ودو ري مي فاصوليا، وأنا ومراتي ومونيكا، والمتزوجون، وترا لم لم، ومين جوز مين، وأهلاً يا دكتور»، فيما كانت آخر أعماله المسرحية الزهر لما يلعب.

أما الفنانة دلال عبد العزيز فقد قدمت أكثر من خمسة عشر عملاً مسرحياً مع كبار نجوم المسرح منهم زوجها الراحل سمير غانم والنجم يحيى الفخراني والفنان الراحل جورج سيدهم، ومن أبرز مسرحياتها: «أهلا يا دكتور، وحب في التخشيبة، والأم شجاعة، وهالة حبيبتي، وفارس بني خيبان، وأخويا هايص وأنا لايص، وجوازة طلياني».

في السياق نفسه، قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.