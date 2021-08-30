نجوى كرم تتصدر محركات البحث ومليون مشاهدة لـ”ساحر قلوب” في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية نجوى كرم الجديدة “ساحر قلوب” أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 5 أيام على صدورها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وكانت نجوى كرم قد تصدّرت “الترند” في “تويتر” ومؤشرات البحث في غوغل بعدما أصدرت كليب أغنية “ساحر قلوب”.

أغنية “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو وإخراج هس غدار.، وجاء العمل جاء بمثابة تتمّة لكليب أغنية “مغرومة” التي أصدرتها منذ شهر تقريبًا، وظهر معها بالمشهد الأخير فيها، الممثل السوري معتصم النهار، اذ اقترب معتصم منها وسألها “نجوى فيني إسألك سؤال؟ إنت عنجد مغرومة؟”.

الجدير ذكره أن هاشتاغ ”#نجوى كرم ساحر قلوب” تصدّر خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية، وحرص محبو نجوى من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.