المذنب.. جيك جيلنهال يحاول إنقاذ سيدة مختطفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجتمع الممثل الأمريكي جيك جيلنهال مجددًا مع المخرج أنطوان فوكوا، في فيلم الإثارة The Guilty "المذنب".

الفيلم من إنتاج شبكة نتفليكس، وهو إعادة إنتاج أمريكي للفيلم هولندي الأصل، الذي صدر عام 2018، وترشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ووفقًا لموقع "ذا راب" الأمريكي، تعاون الثنائي من قبل في فيلم الملاكمة الدرامي Southpaw "أعسر"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.





ويتناول فيلم "المذنب" قصة موظف أمريكي بالطوارئ يتلقى مكالمة مرعبة من سيدة تم اختطافها واحتجازها في شاحنة، وفي حين تبدو مكالمة حقيقية في البداية يتطور الأمر إلى حبكة من الخداع حيث لا شيء كما يبدو عليه.





الفيلم من إنتاج جوستاف مولر، مبتكر الفيلم الهولندي الأصلي، وبطولة إيثان هوك وبيتر ساسجارد وبول دانوا، ومن المقرر افتتاح عرضه في مهرجان تورنتو الدولي الشهر المقبل، على أن يتم طرحه رسميًا على شبكة نتفليكس 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.





