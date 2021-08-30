أفضل 4 عروض أنيميشن على نتفليكس في سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنفرد أفلام ومسلسلات الأنيميشن بجمهور عريض، لا يتوقف عند صغار السن بل ويمتد للكبار ايضًا.

وتخصص شبكات البث الإلكتروني عروض أنيميشن بشكل شهري في إصداراتها، وأبرزهم شبكة نتفليكس التي تطرح عدة أعمال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويستعرض موقع "سي بي أر" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز أعمال الأنيميشن الجديدة التي تصدر قريبًا.



1- Q-Force





مسلسل "القوة- كيو"، بطولة شون هايز وجاب ليدمان وديفيد هاربر، ويصدر 2 سبتمبر/أيلول.

ويتناول المسلسل قصة مجموعة عملاء سريين يتحدون لكشف أسرار المغامرات التي يتورطوا فيها.



2- Kid Cosmic





يصدر الموسم الثاني من شبكة "كيد كوزميك على شبكة نتفليكس في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

المسلسل بطولة جاك فيشر وليلي روز سيلفر، ويتناول قصة صبي صغير يحلم أن يصبح بطلا خارقا، تقع في طريقه مجموعة أحجار كونية فتتحقق أحلامه.

3- He-Man and the Masters of the Universe





مسلسل "هي مان وأسياد الكون"، بطولة لينا هيدي وكريس وود وهارلي كوين، وهو إعادة إنتاج للنسخة الكلاسيكية الشهيرة، ويصدر 16 سبتمبر/أيلول على نتفليكس.

يتناول المسلسل قصة الأمير آدم الذي يكتشف قوته الخارقة ويتحول إلى "هي مان: سيد الكون".

4- My Little Pony: A New Generation

فيلم "مٌهري الصغير: جيل جديد"، بطولة لايزا كوشي وصوفيا كارسون وفانيسا هادجنز، ويصدر 24 سبتمبر/أيلول على نتفليكس.

ويتناول الفيلم مغامرة مهر صغير وصديقه وحيد القرن عندما يذهبان في مهمة لاستعادة التناغم في مملكتهما.