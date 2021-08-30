you.. نتفليكس تكشف أسرار الجزء الثالث من مسلسل الرعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نتفليكس عودة مسلسل الدراما والرعب النفسي You "أنت" في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموسم ثالث.

ويتناول المسلسل قصة أمين مكتبة يدعى جو جولدبرج، يتحول إلى قاتل متسلسل يطارد كل موسم فتاة مختلفة بعد أن يقع في غرامها، والعمل بطولة بين بادجلي وفيكتوريا بيدريتي وإيرابيث لايال.

ويذكر أن "جو" انتقل في الموسم الثاني من مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس حيث التقى بحبيبته الجديدة لوف كوين.

وررصدت مجلة "بيبول" أبرز المعلومات حول الموسم الثالث والمنتظر من مسلسل "أنت".





يستكمل الموسم الثالث الأحداث التي توقف عندها الموسم الثاني، حيث أنجب "جو" طفلًا صغيرًا من حبيبته لوف كوين، بعد زواج الثنائي.

ويحاول "جو"، في الموسم الثالث، تقديم قدوة حسنة لابنه، حيث يقول في الإعلان التشويقي للموسم الجديد: "أتمنى أن تتصرف كما أقول لك وليس كما اتصرف، ولكن من أجلك سأتغير".





وذكرت المجلة، أن "جو" سينتقل إلى الضواحي في الموسم الثالث، لتنشئة ابنه "هنري" في مكان آمن، ويبدو أنه تقبل دوره الجديد كأب، لكنه ما يزال يخاف من تصرفات زوجته.

أبطال مسلسل you

وينضم للموسم الثالث نجوم جدد، وهم: ميشيلا ماكمانوس وترافيس فان وينكل وتاتي جبريال وسافرون بوروز وأخيرًا وليس آخرًا ديلان أرنولد.





