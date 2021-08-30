شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نهال عنبر ودخولها مستشفى العلمين وأشرف زكى وعادل عبده أول الزائرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة نهال عنبر، بعدة غرز فى رأسها أثناء عرضها مسرحية "زقاق المدق"، فى الإسكندرية، حيث اصطدمت فى الديكور ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالى.

ومن جانبها قالت الفنانة نهال عنبر لـ"الخليج 365"، إنها ستشارك فى عرض المسرحية بدءًا من غدٍ رغم إصابتها، حيث تضع فى حسبانها الجدول الزمنى الذى وضعه القائمون على المسرحية لعرضها بالإسكندرية، وتخشى أن تكون هى السبب فى تعطيلهم، خاصة فى ظل المجهود الكبير المبذول من كل صناع العرض لإنجاحها.

وقام على الفور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بزيارتها، ومعه الدكتور عادل عبده مخرج مسرحية "زقاق المدق"، والفنان محسن محيى الدين، وأطمأنوا عليها، وطلب منها نقيب الممثلين الحصول على راحة من العرض، ولكن رفضت الفنانة نهال عنبر وشددت على ضرورة وقوفها بجانب العرض.





يذكر أن مسرحية "زقاق المدق"، بدأ صناعها عرضها الخميس الماضى بمحافظة الإسكندرية، وهى من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.