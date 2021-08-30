شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عباس بعد التدوينة المزيفة: لو عملت الأدوار اللى بتجيلى الناس هتزعل منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول رد بعد التغريدة المزيفة المنسوبة له، قال الفنان الكبير أسامة عباس إنه يعيش حاليًا ومنذ فترة فى الساحل الشمالى بعيدًا عن القاهرة وضجيجها مستمتعا بالهدوء.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، وليس له أى حسابات عليها مؤكدًا زيف التدوينة المنسوبة له والتى انتشرت خلال الساعات الماضية والتى ادعى من زورها أنه يطالب المنتجين بإعطائه أدوارًا لأنه ما زال قادرًا على العمل.

وأشار الفنان أسامة عباس إلى أنه لم ير التدوينة ولكن من حوله أخبروه بها وبما أحدثته من ردود أفعال.

وردًا عن سؤال حول هل نرى الفنان الكبير قريبًا فى أى عمل فنى قال عباس: " لا قريب ولا بعيد كفاية كدة 50 سنة تمثيل".

وعما إذا عرض عليه عمل جيد هل يمكن أن يعود للثمثيل، أجاب الفنان الكبير بلا تردد: "طبعا لو دور كويس هعمله، لكن اللى بيتعرض عليا دلوقت لا يثير اهتمامى ولو عملت الأدوار اللى بتجيلى الناس هتزعل منى".

وأردف الفنان الكبير أسامة عباس قائلاً: "مش مهم الدور يكون كبير ولا صغير، المهم يكون له قيمة وبيقول حاجة".

وتابع: "طبعًا الناس اللى يعرفونى كويس مصدقوش التدوينة المزيفة وعارفين أنى لا أقول مثل هذا الكلام والحمد لله الدكتور أشرف زكى كفانى الرد والنقابة ردت حتى قبل أن يكلمونى أو يسألوني وعملت بيان كافٍ وهذا موقف جميل".

وأضاف الفنان الكبير: "أنا والدكتور أشرف زكى نتواصل بالتليفون أن بين حين وآخر ولا يتأخر عنى أبدًا".

وعن اشتياق الجمهور له قال الفنان الكبير: "أقول للجمهور الذى يسأل عنى وحشتونى وربنا يسهل لو عرض عليا عمل جيد سأقدمه ولو مفيش يكفينا تاريخى وما قدمته علشان متزعلوش منى"، وكان أخر عمل قدمه الفنان الكبير أسامة عباس هو مسلسل سابع جار.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا بشأن هذه الواقعة وجاء نص البيان كالتالي: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل".

وتابع البيان: "وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإساءة أو التمليح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة؛ كما تؤكد النقابة تضمانها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرّف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها".