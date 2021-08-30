شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تشعل مسرح محكى القلعة فى ختام المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، خشبة مسرح محكى القلعة فى ختام فعاليات الدورة الـ29 من المهرجان.

وعزفت نسمة مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية إلى جانب عدد من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة لكبار النجوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور على عزفها.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.