شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبد الرحمن تستعيد ذكرياتها مع دلال عبد العزيز: بحمد ربنا إنى عرفت ملاك زيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن ذكرياتها مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "سابع جار"، موجهة لها رسالة مؤثرة معبرة عن اشتياقها الكبير لها.



سارة عبد الرحمن

وكتبت سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "يمكن لو كتبت استوعب؟ ماعرفش بس إما بافكر اكتب باحس أن مفيش كلام يكفي، عشان أكون صريحة البداية ماكانتش حب من أول نظرة خالص.. أخدنا شوية وقت وكام موقف كدة عشان نحب بعض وشوية وقت كمان عشان نكون أصحاب. بس بعديها عرفت يعني أيه صداقة و يعني أيه ضهر ويعني أيه لذاذة وضحك ويعني أيه بركة ويعني أيه تواضع ويعني أيه طيبة نقية كدة من غير أي حاجة".



سارة عبد الرحمن و دلال عبد العزيز

وتابعت :"كل دة كوم و الحاجات اللي اتعلمتها في الشغل اللي هاتفضل حلقة في ودني كوم تاني. باكتب وبرضه مش قادرة لسه أصدق وعمالة أسمعك وانتي بتقوليلي "ياللا يا نصاابة". ديدي، أنا باحمد ربنا اني عرفت ملاك زيك وعمري ما هانساكي أبدًا عشان انتي ماتتنسيش. وحشتيني اكتر مانتي كنتي اصلا وحشاني. بحبك".

فيما أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين، تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبد العزيز"، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.