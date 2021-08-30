نجل كريم ضياء الدين يعلن موعد ومكان العزاء.. تجمعه صلة نسب بـ"شريهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن عمر كريم، نجل المخرج كريم ضياء الدين، موعد العزاء في والده الراحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وكتب عمر، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عزاء المغفور له والدي المخرج كريم ضياء الدين يوم الأربعاء الموافق ١ سبتمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، لا أراكم الله مكروه في عزيز لكم، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وكانت الفنانة الكبيرة شريهان، أعلنت وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها "هويدا"، اليوم الثلاثاء.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد أبناء أختي الوسطى هويدا، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين".

أضافت: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

للمخرج كريم ضياء الدين العديد من الأعمال، ومنها أفلام "رغبات، إسماعيلية رايح جاي، أبو الدهب، ولا في النية أبقى، الحب والرعب، وبالعربي سندريلا" وغيرها.