أحمد الشامي: شخصيتي في "بيت عز" ستصدم الجمهور والنهاية سوف تسعدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان أحمد الشامي عن سعادته بالمشاركة في حكاية "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، إلى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، وغيرهم من الأبطال.

وقال الشامي في بيان صحفي إنه يجسد شخصية "وائل" ضمن أحداث المسلسل، وهو مدير الشركة التي تعمل فيها سهر الصايغ، وأضاف أن أكثر شيء جذبه في العمل، أنه لم يقدم مثل هذا الدور من قبل؛ حيث أن وائل شخص شرير لأبعد الحدود، وتابع أن توابع كل هذا الشر ستظهر على مدار الأحداث المليئة بالمفاجآت.

وأكد الشامي، أن العمل يحمل رسالة هادفة، وتمنى ألا يكرهه الجمهور بسبب هذا الشخص، كما دعا المشاهدين إلى متابعة المسلسل، وأضاف "وائل هيصدمكم لكن النهاية هتسعدكم، وأتمنى الدور يعجبكم".

"بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلًا من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة في المجتمع المصري.