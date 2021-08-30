مركز السينما العربية ينظم حلقة نقاشية في مهرجان فينيسيا عن تمويل الأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن أنشطته في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ينظم مركز السينما العربية حلقة نقاشية بعنوان "الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي"، يشارك فيها مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية، ويبحثون في أهم اتجاهات وطرق التمويل السينمائي في العالم العربي.

تُقام الحلقة النقاشية يوم الاثنين 6 سبتمبر، الساعة 5 مساءً، ويشارك فيها واين بورغ المدير الإداري في NEOM، وستيفن ستراشان مفوض إدارة الأفلام في فيلم العلا، وعاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة The Imaginarium Films، وعدلي توما رئيس مجلس إدارة Gemini Africa، ويدير النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية وMAD Solutions.

وسوف يتبع الحلقة النقاشية حفل استقبال لـGemini Africa بالتعاون مع مركز السينما العربية، سوف يتم من خلالها الإعلان عن مستجدات متعلقة بالنشاط السينمائي لـGemini Africa.

