حسين فهمي يعلن دخوله عالم السوشيال ميديا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن الفنان حسين فهمي، دخوله عالم السوشيال ميديا، مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر فهمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "أنا كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا لأني كنت شايف أنه عالم مش واقعي، لكن الفترة الأخيرة ناس كتير اتكلمت عني غلط والحكاية زادت، فأنا قررت أني أدخل السوشيال ميديا بكل ما فيه من حسنات وسيئات واستحمل، وهتكلم عن حاجات وفن وقصص وذكريات كتير وهتكلم بمنتهى الصدق".

وعلّق فهمي على الفيديو قائلا: "رسالة هامة من الفنان حسين فهمي، أهلا متابعيني الكرام اتشرفت بيكم، للأسف ظهر مؤخرا صفحات وحسابات كتير بتحمل اسمي وجاري العمل على إنهائها وتوثيق الحسابات الحالية وتم عمل فيديو مباشر لتأكيد حساباتي حرفيا، الرجاء متابعتي اتشرفت بيكم على كافة المنصات {فيسبوك - إنستجرام - يوتيوب - تويتر - تيك توك - موقعي الرسمي}".

ويشارك الفنان حسين فهمي في فيلم "فارس" المقرر عرضه في الفترة المقبلة مع الفنان أحمد زاهر.